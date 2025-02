Dirigenti generali, l’elogio di Tamajo non ‘salva’ Frittitta

Vani anche gli appelli del mondo delle professioni

PALERMO – Il giro di nomine dei direttori generali lascia il segno in una delle figure più in vista del governo regionale: Edy Tamajo. Per diversi giorni l’assessore alle Attività produttive ha cercato di ottenere la riconferma di Carmelo Frittitta alla guida del dipartimento omonimo, che gestisce una enorme quantità di risorse pubbliche, ma alla fine l’obiettivo non è stato centrato.

Gli appelli per Frittitta

A nulla sono valsi anche i molteplici appelli giunti dal mondo delle professioni, che anzi hanno finito con l’aumentare le tensioni attorno alla figura di Frittitta. Il dirigente, elogiato diverse volte da Tamajo, aveva raggiunto il limite massimo dei cinque anni in un dipartimento delicato sotto il profilo del rischio corruzione e così a Palazzo d’Orleans si è deciso di non derogare alla direttiva Anac che prevede una durata massima di cinque anni per gli incarichi dirigenziali nelle aree ad elevato rischio corruttivo.

Schifani: “Rispettata la direttiva Anac”

È anche vero, però, che Frittitta non ha ricevuto altri incarichi e tornerà nei ranghi di semplice dirigente. “Abbiamo rispettato il principio della rotazione negli incarichi, in conformità con le direttive Anac e nel segno della trasparenza e dell’efficienza”, ha ricordato Schifani che, dopo avere rivolto un augurio di buon lavoro ai cinque nuovi dirigenti nominati, ha ringraziato anche agli uscenti.

Tamajo: “Grazie Frittitta”

A stretto giro di posta è arrivata anche la nota di Tamajo, che cita espressamente Frittitta: “A lui va il mio più sincero ringraziamento per l’eccellente lavoro svolto in questi tre anni alla guida del dipartimento Attività produttive. La mia stima nei suoi confronti, così come quella dei miei collaboratori e, in primis, del presidente della Regione Renato Schifani – precisa – rimane immutata”.

Tamajo accoglierà un altro big dell’alta burocrazia regionale, Dario Cartabellotta: “Rivolgo, anche a nome del mio staff, il benvenuto al nuovo direttore generale. Un dirigente di comprovata esperienza nell’amministrazione regionale, pragmatico e capace. Sono certo – conclude Tamajo – che darà il suo contributo a quel processo di rinnovamento del tessuto imprenditoriale che abbiamo avviato in questi anni. Continueremo a lavorare insieme per sostenere e valorizzare il mondo imprenditoriale siciliano”.

I rapporti Schifani-Tamajo

Al di là delle dichiarazioni ufficiali, dalle parti dell’assessore alle Attività produttive si respira una certa delusione. Nei giorni precedenti alle nomine, Tamajo aveva smentito tensioni con Schifani, ribadendo “grande stima umana e politica” nei confronti del governatore “a cui spetta – le sue parole a LiveSicilia – l’ultima parola sui dirigenti generali”.

Frasi che non sono riuscite a far cambiare idea al presidente della Regione. Schifani ha incontrato il suo assessore giovedì, comunicandogli ufficialmente che Frittitta non sarebbe stato nell’elenco dei 17.