Catania, confermata condanna: Enzo Bianco ‘incandidabile’

CATANIA – Enzo Bianco è incandidabile. Emessa la sentenza della Sezione giurisdizionale d’Appello della Corte dei Conti della Sicilia sul dissesto finanziario del Comune di Catania. Sotto processo c’erano l’ex sindaco, ora di nuovo candidato, la giunta in carica dal 2013 e il 2018, e i revisori dei conti. Decretata la incandidabilità di Bianco che per un periodo di 10 anni non potrà ricoprire cariche elettive. Non potrà ricoprire incarichi di assessore e neppure in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

I giudici: nessun dubbio

I giudici non hanno dubbi sulla responsabilità degli ex amministratori. “Occorre tenere conto della diversa incidenza causale accertata delle condotte del sindaco Bianco e dell’assessore Girlando, da un lato – scrivono – e degli altri componenti della Giunta, dall’altro. Ai primi due amministratori, per i quali si configura una responsabilità più marcata, appare equo applicare una sanzione pecuniaria pari ad otto mensilità della retribuzione mensile lorda spettante”. Per gli assessori Luigi Bosco, Rosario D’Agata, Orazio Licandro, Salvatore Di Salvo, Marco Consoli Magnano San Lio, Angelo Villari, Valentina Scialfa Chinnici, la sanzione pecuniaria si conferma nella misura minima di cinque mensilità della retribuzione mensile lorda spettante.

Le cifre e la lista

Bianco Vincenzo euro 38.942,56

Bosco Luigi euro 22.148,60

D’Agata Rosario euro 22.148,60

Girlando Giuseppe euro 35.437,76

Licandro Orazio Antonio euro 11.074,30