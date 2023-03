Disturbi alimentari, la riunione in Commissione Sanità

Coinvolti i rappresentanti dell'associazione “Stella danzante”

CATANIA – Sensibilizzare sulla diagnosi precoce dei disturbi alimentari, sempre più frequenti soprattutto tra le adolescenti, e sulla necessità di interventi a più livelli per ottimizzare ricoveri e cure. Questo l’argomento al centro della riunione della Commissione consiliare Sanità, presieduta da Sara Pettinato, che ha coinvolto rappresentanti dell’associazione di volontariato “Stella danzante”, impegnata nel settore dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, dalla bulimia all’anoressia al binge eating.

Sono intervenuti, per l’associazione, la presidente Maria Piana, e gli specialisti Salvatore Salerno, dietologo, e Carmelita Russo, neuropsichiatra.

Nel corso dell’incontro è emersa in particolare la necessità di promuovere cure residenziali e interventi per il riconoscimento di centri specializzati, con la stipula di protocolli d’intesa per favorire i ricoveri, e inoltre l’importanza di ambulatori dedicati per la fase della patologia successiva a quella acuta.

L’argomento sarà trattato con un approfondimento nel corso del convegno in programma domani, venerdì 10 marzo alle 9 nella Torre Biomedica dell’Università di Catania, in via Santa Sofia, organizzato da Stella Danzante e promosso anche dalla Commissione Sanità.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza e alla partecipazione attiva, prevede gli interventi di autorevoli medici specialisti di varie strutture regionali e nazionali.