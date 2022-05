Donato: “Speranza risponda alle domande sui vaccini”

La candidata si è presentata all'evento in programma a Villa Filippina dove si trova il ministro della Salute

1' DI LETTURA

PALERMO – Stamattina la candidata a sindaco Francesca Donato si è presentata davanti ai cancelli di Villa Filippina per rivolgere domande al ministro della Salute Roberto Speranza, a Palermo per l’iniziativa elettorale con il candidato sindaco di Palermo, Franco Miceli.

LEGGI ANCHE: Scritte no vax contro il ministro Speranza a Palermo

L’europarlamentare è rimasta fuori con un gruppo di sostenitori: “E’ più dannoso per voi se io non entro – ha fatto presente Donato – ho tre domande da rivolgere al ministro: su quale base scientifica si fonda l’obbligo dei sanitari di fare la quarta dose di vaccino allo scadere di 90 giorni dalla guarigione; cosa farà dei milioni di dosi acquistati e non somministrate, inefficaci rispetto alle nuove varianti; infine, se è vero che la correlazione degli effetti avversi con i vaccini viene automaticamente esclusa se gli effetti si manifestano oltre i 14 giorni dalla somministrazione”.