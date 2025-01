Donna morta nel rogo di una comunità terapeutica, aperta un’inchiesta

L'ipotesi di reato è di omicidio colposo

CATANIA – Incendio a Villa Verde: la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta sulla morte di una donna di 56 anni nell’incendio divampato due giorni fa, per cause in corso di accertamento, nella sua stanza all’interno della comunità terapeutica riabilitativa in cui era ospite.

Le ipotesi di reato

I reati ipotizzati sono omicidio colposo e abbandono di incapaci. Accertamenti sono stati avviati dai carabinieri, che indagano anche sul rispetto delle norme di sicurezza.

Titolari del fascicolo, al momento senza indagati, sono il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e la sostituta Agata Musella che disporranno l’autopsia sul corpo della donna.

L’incendio in una comunità terapeutica in cui è morta una donna è accaduto a Catania, nella serata di martedì 28 gennaio.