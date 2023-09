Dopo vent’anni riapre la stazione ‘Tonnara Orsa’ di Cinisi VIDEO

Aricò: "Una giornata di festa"

PALERMO – “È una giornata di festa oggi. Dopo vent’anni apriamo la stazione Tonnara Orsa a Cinisi”. Lo dice l’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò, che ha raggiunto a bordo del treno la fermata ferroviaria da ieri operativa con corse da Palermo verso Punta Raisi e viceversa.

La cronistoria dei lavori

“I lavori – continua – sono stati terminati nel lontano 2003, con la costruzione del passante ferroviario di Palermo. Adesso finalmente, dopo vent’anni, arrivano i primi passeggeri. Su richiesta della Regione, Rete ferroviaria italiana ha ripristinato le condizioni di decoro della fermata”. “Si inizia con due arrivi e due partenze, nei prossimi giorni saranno rimodulati e migliorati anche gli orari per rispondere alle esigenze della popolazione. Per la stazione Orsa – aggiunge l’assessore – prevediamo un grande futuro. Gli utenti ci chiedono servizi efficienti ed efficaci, ma anche sicurezza per i lavoratori. A questo proposito non possiamo non ricordare le vittime dell’incidente ferroviario di Brandizzo, nel Torinese, costato la vita a cinque operai investiti da un treno”.

L’intervento a carico di Rfi

Per ripristinare la stazione, da anni in stato di abbandono, è stato fatto un investimento complessivo di circa 200 mila euro a carico di Rfi. I lavori di recupero hanno interessato il decoro delle pensiline e dei marciapiedi, il ripristino delle utenze elettriche, la realizzazione ex novo dell’impianto di informazione al pubblico, l’implementazione delle apparecchiature di illuminazione e la collocazione dei nuovi bagni chimici.

L’orario dei treni

Due le coppie di treni previsti ogni giorno: il treno “R5600” in partenza da Punta Raisi alle 5.47 e diretto alla stazione centrale anticipa la partenza alle 5.41 per fermarsi a Orsa alle 5.46. Sempre lungo la stessa tratta, il treno “R94986” delle 7.02 partirà 2 minuti prima per raggiungere Orsa alle 7.03. Subisce modifiche anche la tratta inversa, cioè la Palermo centrale-Punta Raisi: il treno “R 21737” in partenza alle 13.12 effettuerà la fermata di Orsa alle 14.11 ed arriverà a Punta Raisi alle 14.14, mentre il treno “R 21753” in partenza alle 17.12 si fermerà ad Orsa alle 18.11 e arriverà a Punta Raisi alle 18.14. La modifica dell’offerta ferroviaria sulla linea riguarda solo i giorni lavorativi e resterà in vigore fino al 9 dicembre 2023, anche se si prevede un ulteriore potenziamento di arrivi e partenze. La fermata di Orsa è inserita nel circuito di “Sala Blu” per l’assistenza nel viaggio delle persone con disabilità e a ridotta mobilità.