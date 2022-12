Duplice omicidio, uccisi marito e moglie: fermato il figlio

A trovare i corpi dei due coniugi è stata un’altra figlia

RACALMUTO (AG) – Duplice omicidio a Racalmuto. I cadaveri di due coniugi sono stati rinvenuti al terzo piano di un appartamento nella zona delle case popolari. Le vittime sono Giuseppe Sedita, 66 anni, e la moglie Rosa Sardo, 61 anni. I carabinieri hanno fermato e condotto in caserma il figlio Salvatore, 34 anni, sospettato di aver ucciso a coltellate i genitori.

Il ritrovamento dei corpi

Una scena macabra quella trovata dai militari dell’Arma una volta dentro l’appartamento. Marito e moglie sono stati trovati abbracciati, distesi a terra, in una pozza di sangue. Secondo una prima ricostruzione la famiglia Sedita si sarebbe dovuta riunire al gran completo questa sera per festeggiare il pensionamento del padre, all’ultimo giorno di lavoro come operaio forestale. A trovare i corpi di marito e moglie è stata un’altra figlia, recatasi nell’abitazione preoccupata per non aver ricevuto risposta dai genitori. Sul posto i militari dell’Arma e anche il comandante provinciale Vittorio Stingo. Presente il pm di turno, il sostituto procuratore Gloria Andreoli.