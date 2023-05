Ecco la “Calata di San Filippo”: le immagini suggestive VIDEO

Tradizione, folklore, spettacolo: ieri a Calatabiano si è ripetuto un rito unico.

1' DI LETTURA

CALATABIANO. E’ la tradizionale Calata di San Filippo Siriaco. Uno dei momenti più sentiti dalla comunità di Calatabiano e che racchiude in sè tradizione e folklore: suggestione e spettacolo.

Ieri è scattato tutto come da tradizione: tre colpi di cannone ed alle 18.30 si è partiti per un percorso impervio che dalla Chiesa del Santissimo Crocifisso ha visto il fermo del Santo giungere sino a Prima Croce.

