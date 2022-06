Elezioni a Palermo e Messina, primi exit poll in DIRETTA

Tutte le proiezioni in tempo reale. IN AGGIORNAMENTO

PALERMO – Urne chiuse a Palermo, Messina e in altri 118 Comuni siciliani. Attesi i primi exit poll che saranno pubblicati in diretta su LiveSicilia. Inizia la lunga diretta per lo spoglio che entrerà nel vivo domani alle 14.30 su LiveSicilia. CLICCA QUI PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

Primo exit poll Palermo

Roberto Lagalla, centrodestra, secondo la proiezione di Rai 1, vincerebbe al primo turno con il 43 – 47%; Franco Miceli, centrosinistra, oscilla tra il 27 e il 31%; Fabrizio Ferrandelli 14 – 18%; Rita Barbera 3 – 5%

Exit poll Tecnè per Rete 4: Roberto Lagalla (41,5 – 45,5%); Franco Miceli 31 – 35%; Fabrizio Ferrandelli 13 – 17%

Caos e presidenti “disertori”

Caos nei seggi a Palermo, numerosi presidenti hanno disertato la partecipazione alle operazioni di voto. La loro sostituzione ha causato rallentamenti e tensioni. La principale causa risiederebbe nella partecipazione alla partita di calcio Palermo Padova, valida per il passaggio in SERIE B (Clicca qui per i risultati aggiornati).

Astensione

Crollo, secondo i dati delle 19.00, dell’affluenza ai seggi: LEGGI I DATI

