L'ex governatore potrebbe puntare su un nome conosciuto del partito che fu di Marco Pannella

PALERMO – La prima delle due certezze è che il simbolo della Democrazia cristiana non comparirà sulla scheda elettorale delle elezioni europee. Nessuno dei 42 contrassegni depositati al Viminale contiene la bandiera di San Giorgio che contraddistingue il partito di Totò Cuffaro. I centristi ora hanno deciso di concentrare tutte le loro forze su un unico nominativo, che potrebbe anche non arrivare dal centrodestra ma dal mondo radicale.

La suggestione ‘radicale’ di Totò

Nessuna scelta definitiva ma l’ultima suggestione in casa Dc porta dritta a Rita Bernardini, ex parlamentare radicale. Bernardini guiderà nelle Isole la lista di scopo ‘Stati Uniti d’Europa’, nella cui cabina di regia c’è quel Matteo Renzi che non ha mai interrotto il filo del dialogo con Cuffaro nonostante i veti incrociati da parte di entrambe le parti in gioco. L’ ex premier ha ufficializzato la candidatura di Bernardini con gli europeisti doc nel giorno in cui Cuffaro riuniva suoi sostenitori all’Hotel delle Palme di Palermo con un titolo evocativo ed europeista: ‘Unione europea: tra regole e opportunità per la Sicilia’.

L’iniziativa della Dc all’Hotel delle Palme di Palermo

“La Democrazia cristiana ci sarà”

Il leader della Democrazia cristiana ha continuato a rassicurare le truppe ripetendo il mantra che ha caratterizzato la narrazione delle ultime settimane: “La Dc sarà presente alle prossime elezioni europee”. Ed è questa la seconda certezza della storia, soltanto apparentemente in contrasto con la prima. Il simbolo non ci sarà ma la Dc sceglierà comunque un nome da sostenere.

Sfumato l’apparentamento ufficiale con una delle liste che non hanno la necessità di raccogliere le firme per partecipare al voto, infatti, Cuffaro e i suoi erano davanti a un bivio: puntare tutto su un nome o andare in ordine sparso. Il rischio insito nella seconda opzione sarebbe stato quello di disperdere voti (e consenso) senza ottenere il riconoscimento che la Dc persegue da settimane. Ha vinto la linea della compattezza: il partito esprimerà “ufficialmente”, assicurano i bene informati, il suo appoggio a uno dei nomi in corsa.

Bernardini-Cuffaro, legame ultradecennale

Bernardini e Cuffaro si conoscono da oltre dieci anni. Tra i due c’è un rapporto di stima reciproca, nato dalle visite che l’allora deputata radicale effettuava con Marco Pannella nelle carceri italiane. In una di queste visite l’incontro con Cuffaro, ai tempi recluso a Rebibbia per scontare la sua pena. Da allora tra l’ex governatore e l’esponente radicale si è consolidata una intesa forte che è testimoniata anche dalla comune esperienza in ‘Nessuno tocchi Caino’, associazione che lotta per i diritti dei detenuti e l’abolizione della pena di morte nel mondo. Bernardini la presiede, Cuffaro fa parte del lungo elenco dei componenti del Consiglio direttivo.

Nel febbraio 2021 l’ex governatore formulò il suo endorsement per l’esponente radicale suggerendo all’allora premier Mario Draghi di affidarle il ruolo di sottosegretario alla Giustizia. Pochi mesi dopo il sostegno da parte di Cuffaro allo sciopero della fame portato avanti da Bernardini per rivendicare i diritti dei detenuti. L’ex deputata, nell’ottobre scorso, è stata anche ospite della Festa dell’Amicizia organizzata dalla Dc a Ribera, città del capogruppo all’Ars Carmelo Pace.

L’opzione Forza Italia

L’opzione Bernardini consentirebbe alla Democrazia cristiana di esprimersi apertamente per una candidatura che, a quel punto, diventerebbe l’indicatore della sua forza elettorale: un dato da spendere sui tavoli della politica regionale, così come intende fare l’Mpa di Raffaele Lombardo che punta sulla capolista di Forza Italia nelle Isole Caterina Chinnici. L’alternativa per la Dc resta l’accordo su un nome di FI, ma a quel punto per gli azzurri si aprirebbe un fronte con la capolista scelta da Antonio Tajani. Chinnici difficilmente accetterebbe l’idea di guidare una lista che beneficia dell’apporto ‘ufficiale’ di Cuffaro.