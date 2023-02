“Emergenza casa, 2 mila in attesa: daremo loro aiuti e risposte”

Intervista all’assessore comunale Antonella Tirrito

PALERMO – Oltre 2 mila famiglie a Palermo sono ancora in attesa di una casa: una lista, quella dell’emergenza abitativa, che il Comune vuole ‘sfoltire’ usando anche i beni confiscati alla mafia. Parola di Antonella Tirrito, assessore all’Innovazione e ospite della redazione di Livesicilia nel ciclo di interviste ai componenti della giunta di Roberto Lagalla. “Più che di emergenza abitativa, mi piace parlare di politiche abitative – dice l’assessore ai nostri microfoni – perché dà l’idea di una programmazione che intendiamo attuare. Ad oggi 2.250 famiglie sono in lista e gli immobili a nostra disposizione sono occupati o assegnati e quindi guardiamo ai beni confiscati o di altri enti su cui stiamo facendo un censimento”. Un’operazione che si accompagna a uno screening delle famiglie in lista: “Le stiamo incontrando e ascoltando partendo dai loro bisogni e il primo è proprio quello di una casa, ma il presupposto è che l’occupazione abusiva rimane un illecito e non può rappresentare una scorciatoia”.

Spazio anche all’innovazione e alla sicurezza informatica del Comune, vittima l’anno scorso di un attacco hacker: “Siamo tra le prime città italiane per la digitalizzazione – continua l’assessore – L’attacco lo abbiamo subito, ma con Sispi abbiamo messo in sicurezza i server del Comune e aumenteremo i servizi telematizzati a disposizione dei cittadini”.