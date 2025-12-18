Enna, operazione antidroga: 13 arresti anche a Catania VIDEO

ENNA – È in corso, fin dalle prime luci dell’alba, un’importante operazione antidroga che vede impegnati numerosi operatori della Questura di Enna e del reparto Prevenzione Crimine della Sicilia orientale.
Enna, operazione antidroga
L’ordinanza è stata emessa dal giudice le indagini preliminari del tribunale di Enna, su richiesta della procura della Repubblica, nei confronti di 13 soggetti.
“L’attività investigativa – scrivono gli inquirenti – ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione, da parte degli indagati, del reato di spaccio di sostanze stupefacenti”.
Gli arresti sono stati eseguiti prevalentemente a Enna, ma anche a Catania e Agrigento.