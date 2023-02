Erice, incidente stradale: un colpo di sonno e il suv si ribalta FOTO

L’auto è finita contro altre due vetture in sosta finendo con il capovolgersi

ERICE (TP) – Un malore o forse un colpo di sonno. Una delle due la causa di un incidente che attorno alle 13 di oggi ha mandato in tilt il traffico sulla centrale via Manzoni , in territorio di Erice. A perdere il controllo di un suv, Jeep Compass, è stato un uomo che stava percorrendo la via Volta.

Quasi all’incrocio con la via Manzoni, l’auto è finita contro altre due vetture in sosta finendo con il ribaltarsi. Sull’auto capovolta anche la moglie del conducente. Immediati i soccorsi , per fortuna i due protagonisti di questo incidente, aiutati ad uscire dalla loro vettura dai vigili del fuoco sono rimasti illesi, solo ferite superficiali .