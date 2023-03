Etna Comics 2023, il manifesto: Manara disegna sant’Agata

VIDEO. Il maestro del fumetto consegna un'opera nel segno dell'identità catanese.

1' DI LETTURA

CATANIA. Milo Manara firma il manifesto di Etna Comics 2023. Il maestro del fumetto mondiale torna nel capoluogo etneo come ospite d’onore del festival internazionale della cultura pop dedicando a sant’Agata l’immagine simbolo di quest’anno. Lo sguardo rivolto al cielo e una bellezza eterea, avvolta negli abiti rossi e azzurri, come i colori della sua città.

Etna Comics sarà in programma dall’1 al 4 giugno al centro fieristico Le Ciminiere. Un manifesto, quello svelato oggi, che è stato conservato per 3 lunghi anni, un capolavoro che nasce nel 2020. Doveva essere la celebrazione della decima edizione di EtnaComics, ma a causa delle restrizioni causate dalla Pandemia è rimasto conservato per 3 lunghi anni in attesa della fine definitiva di un triste momento storico.

“Milo Manara ha interpretato quello che è il nostro pensiero – dice Antonio Mannino Direttore Generale e Artistico di EtnaComics – senza voler raccontare la storia di Agata, ma raffigurarla come simbolo del Capoluogo Etneo”. Presenti alla svelata del nuovo manifesto di Etna Comics anche Gianluca Impegnoso, vice direttore generale e artistico e parte dello staff tecnico del Festival. Inizia il conto alla rovescia verso l’1 giugno data di apertura della kermesse internazionale, Etna Comics.