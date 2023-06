Etna Comics, la lezione sulla scienza e quel clown coi “free hugs” VIDEO

Il centro fieristico Le Ciminiere di Catania scoppia di gente, sia per gli eventi più attesi sia per il clima che si respira.

CATANIA – Etna Comics e la grande lezione di Samantha Cristoforetti sulla scienza e le sue “risposte certe”. Una giornata, quella di ieri, che ha visto AstroSamantha protagonista in una Sala Polifemo stracolma in ogni ordine di posto. Le domande sono state tante fino ad arrivare a quella fatidica con l’interrogativo che in questi anni ha animato tante tribune e incontri: “La scienza ha risposte certe al cento per cento?”.

L’intervento di Cristoforetti è arrivato immediato dopo una piccola precisazione sull’insegnamento della matematica nelle scuole. “È vero, la scienza non può dare risposte certe, ma è ricerca con le sue domande aperte, la scienza è strapiena di domande aperte – continua Cristoforetti – parlavamo del Virus poco fa e se hai, oggi, un Virus come fai ad avere una risposta certa domani. Ma questo non deve diventare una scusa per dire ‘a me chi lo assicura che la terra è rotonda‘ o ‘chi mi assicura che l’equazione…‘ Ci sono cose che sono un tantino consolidate”.

Scatta l’applauso della platea. Puntualizza Samantha Cristoforetti: “La scienza non è un mosaico, ma un castello dal quale, con affermazioni di questo genere, togliamo i pezzi che fanno parte della sua base. I treni non dovrebbero esistere, le macchine non potrebbero camminare, queste luci non funzionerebbero, questo edificio non starebbe in piedi e i nostri cellulari, che sono un concentrato di tecnologia, non esisterebbero, le basi in poche parole. Insomma discorsi e interazioni sociali inutili“.

Le Ciminiere si riempiono all’inverosimile ed Etna Comics diventa una vetrina dove puoi vedere e incontrare un Harry Potter insieme a Mercoledì, manga che mangiano patatine e panini imbottiti e un clown ti passa accanto con i denti digrignati e un martello con, addosso, la scritta “Free Hugs”.