Un filmato rivela gli atteggiamenti tra le giovani coppie

ROMA – “Faresti andare a ballare la tua ragazza sola?” Da giorni circola su TikTok un video che sta suscitando discussioni e riflessioni. Creato da due giovani tiktoker romani, noti come @theturistzz, il filmato fa parte di una serie di interviste denominate “Esperimenti sociali”. La coppia, entrambi adolescenti, si dedica ad intervistare coetanei per cogliere le loro opinioni e atteggiamenti su vari argomenti.

Fare andare a ballare sola la propria ragazza: cosa dicono gli intervistati

Nelle immagini girate in un centro commerciale nella periferia di Roma, viene posta ai ragazzi intervistati una domanda provocatoria: “Lasceresti la tua ragazza andare a ballare con le amiche?”. Le risposte rivelano un’interessante panoramica delle mentalità prevalenti tra i giovani, oscillando tra sfiducia e controllo.

Molti dei ragazzi, minorenni o appena maggiorenni, hanno espresso un chiaro senso di sfiducia. Frasi come “No, non mi fido” e “Se chiede il permesso e si comporta bene” denotano un approccio protettivo, se non possessivo, verso le proprie partner. La mancanza di fiducia non è solo nei confronti delle ragazze, ma si estende anche alle loro amiche.

La reazione delle ragazze

Ciò che colpisce ancor di più è l’atteggiamento delle ragazze presenti nel video. Due giovani fidanzate di alcuni dei ragazzi intervistati, mostrano una sorta di remissività e accondiscendenza nelle loro risposte. Una di loro, ad esempio, afferma di essere d’accordo con il proprio fidanzato, ma solo dopo averlo guardato, quasi a cercare conferma o approvazione.

Questo video solleva questioni importanti sulla dinamica delle relazioni tra adolescenti e sul ruolo della fiducia e del controllo in esse. Sebbene sia solo un piccolo spaccato di una generazione, le risposte evidenziano una tendenza preoccupante verso atteggiamenti di controllo e mancanza di fiducia, questioni che meritano ulteriori riflessioni e discussioni.



