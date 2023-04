Favara, trenta impiegati del Comune indagati per assenteismo

Indagine del 2021

FAVARA (AGRIGENTO) – Circa trenta impiegati del Comune di Favara sono indagati per assenteismo dal lavoro. Il sostituto procuratore di Agrigento, Gloria Andreoli, ha fatto notificare loro un avviso di proroga delle indagini preliminari dell’inchiesta.

Le accuse

I reati ipotizzati sono falso ideologico e truffa aggravata. Il magistrato ha disposto anche l’acquisizione di documenti in Municipio. Secondo l’accusa ci sarebbero state false ‘timbrature’ per risultare presenti i dipendenti quando erano in realtà assenti. Indagini sono in corso anche su certificati medici per giustificare l’assenza al lavoro. L’inchiesta sull’assenteismo al Comune di Favara è stata avviata nel 2021.