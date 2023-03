Favori sessuali in cambio di rinnovo patenti, chiuse le indagini

L'indagato è un ex dipendente dell'Asp di Agrigento

1' DI LETTURA

AGRIGENTO – Ricatti sessuali per accelerare le pratiche amministrative relative alle patenti ritirate. La procura guidata da Salvatore Vella ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di un dipendente dell’Asp di Agrigento, oggi in pensione, già in servizio all’ufficio patenti speciali.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dall’aliquota della polizia giudiziaria, avrebbe preteso favori di natura sessuale per velocizzare le pratiche di alcune donne (o dei loro parenti) e non ostacolarne il regolare iter. Almeno quattro i casi accertati ma il numero potrebbe essere destinato a salire.

L’attività investigativa, infatti, si è talvolta scontrata con l’imbarazzo o la vergogna delle donne nel denunciare l’accaduto. Nonostante ciò la sezione Pg della polizia è riuscita però “a raccogliere sufficienti elementi per cristallizzare le pretese e i ricatti a sfondo sessuale”.