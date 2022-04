Ferrandelli: “Maggioranza in fuga al momento della votazione sull’Irpef”

“A due mesi dalla fine della consiliatura l’amministrazione non può vincolare i prossimi venti anni della città“

PALERMO – “La maggioranza è scappata dall’aula al momento di votare la delibera che avrebbe bocciato il raddoppio dell’addizionale Irpef per i cittadini di Palermo. È l’immagine che meglio rappresenta questo triste finale di una stagione politica: sono in fuga di fronte alle loro le responsabilità” lo dice Fabrizio Ferrandelli, candidato Sindaco di Palermo, che ieri ha presentato la lista a suo supporto.

“A Sala delle Lapidi siamo rimasti in quindici a resistere, ma è mancato il numero legale” spiega Ferrandelli. “A due mesi dalla fine della consiliatura – continua il candidato a primo cittadino con Azione e +Europa – l’amministrazione comunale non può vincolare i prossimi venti anni della città. Orlando faccia un passo indietro. Toccherà al prossimo Sindaco discutere col governo nazionale la strada per risanare i conti di Palermo”.

“Non è giusto che il fardello di responsabilità politiche ed amministrative venga scaricato sui cittadini palermitani, per questo continueremo a combattere per evitare che il conto, alla fine, lo paghino sempre i soliti”.