Ferrandelli presenta le liste di +Europa, “Saremo con Chinnici” VIDEO

TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI (Video di Alessandra Galioto)

2' DI LETTURA

PALERMO – +Europa sosterrà Caterina Chinnici in Sicilia. Così il presidente dell’assemblea di +Europa, Fabrizio Ferrandelli, presentando le liste in sostegno della candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione. “Abbiamo profonda stima di Chinnici – ha detto Ferrandelli – Siamo pronti a mettere in campo la nostra rappresentanza al suo fianco: sono contento che stavolta il Pd, al contrario di quanto successo alle Comunali di Palermo abbia deciso di dialogare con noi”. +Europa aveva deciso di non partecipare alle primarie giallorosse e di non presentare il simbolo, “ma adesso che il M5s ha mostrato il suo volto inaffidabile, abbiamo deciso di sostenere Caterina Chinnici”, ha spiegato Ferrandelli.

Durante la presentazione delle candidature Ferrandelli ha annunciato che Cesare Mattaliano, suo fidatissimo compagno di attività politica, sarà dentro il listino che appoggia la candidata di Pd e +Europa.

“È una partita nella quale ci sentiamo seduti dalla parte giusta della storia, non potevamo stare a guardare. Comprendiamo che ci sono diritti da difendere, con un clima nel Paese che non ci piace affatto. La squadra di +Europa sta scendendo in pista con la migliore delle formazioni, donne e uomini che hanno storia e competenze, ma anche un legame con il territorio e, quindi, delle liste che riteniamo rappresentative e competitive“, ha detto Fabrizio Ferrandelli durante la presentazione dei candidati alla Camera e al Senato.

Ferrandelli ha annunciato un nuovo ticket, come quello presentato durante le amministrative: “Forello guiderà la lista al Senato, mentre io guiderò la lista alla Camera nella città di Palermo, ci sarà anche la tesoriera del partito Maria Saeli che è candidata al plurinominale di Bagheria; ci sono tante anche capoliste donne a partire da Palmira Mancuso a Messina e Chiara Guglielmino a Catania“.

Il presidente dell’Assemblea di +Europa ha anche annunciato il sostegno a Caterina Chinnici, candidata a governare la Sicilia con il Pd: “Nelle ultime ore abbiamo intensificato i contatti e vogliamo dare un contributo e lo dimostra la presenza di Cesare Mattaliano nel listino della presidente. Saremo a suo sostegno dunque. Sentiamo la responsabilità anche di questa partita“.

“A Roma servirà un gruppo dirigente che difenda Palermo e i conti, con Ugo Forello non abbiamo potuto sottrarci a questa responsabilità non lasciando Palermo ma aumentando l’impegno negli organismi preposti. Ho anche l’onore – spiega Ferrandelli – di essere stato indicato al Collegio uninominale di Napoli San Carlo l’Arena. Questa è una scelta delle coalizioni ma da uomo del Sud non posso non mettermi a disposizione di tutto il gruppo dirigente“.

Le candidature

Senato

Sicilia 01 – Sicilia occidentale

Forello Salvatore, Quadrante Emanuela, Valenti Giuseppe, Bracco Monica

Sicilia 02 – Sicilia orientale

Viola Simona Emanuela Anna Carolina, Passantino Francesco, Quadrante Emanuele, Valenti Giuseppe

Camera

Sicilia 1 – 01:

Ferrandelli Fabrizio, Saeli Maria, Liotta Dario, Mastrogiovanni Tasca Alessandra

Sicilia 1 – 02:

Giorgio Federica, Liotta Dario, Mastrogiovanni Tasca Alessandra, Pratillo Giovanni

Sicilia 2 – 01:

Mancuso Palmira Lo Re Antonio Guglielmino Chiara

Sicilia 2- 02:

Guglielmino Chiara, Caramia Marcello, Mastrogiovanni Tasca Alessandra, Brancateli Giuseppe

Sicilia 2 – 03:

Liotta Dario, Mastrogiovanni Tasca Alessandra, Brancateli Giuseppe, Guglielmino Chiara