Ferrovie dello Stato: nuove assunzioni in tutta Italia

opportunità anche per i giovani

ROMA – Il gruppo attivo Ferrovie dello Stato ha dato il via a nuove selezioni per assunzioni in tutta Italia: numerose le posizioni aperte per candidati a vari livelli di carriera, compresi i giovani.

FS: le figure richieste e i ruoli ricopribili

La società Ferrovie dello Stato sta attuando il Piano Industriale FS 2022-2031: si tratta di un programma di sviluppo che porterà alla creazione di 40 mila posti di lavoro nei prossimi dieci anni.

Affinché vengano riempiti tutti i posti di lavoro, FS dà l’opportunità a giovani senza esperienza e candidati a vari livelli di carriera, in vista di assunzioni a tempo indeterminato e contratti di apprendistato.

Le opportunità di lavoro sono rivolte a diplomati e laureati che potrebbero ricoprire, all’interno della società, i seguenti ruoli: Macchinisti, Capi Stazione, Tecnici e Operatori per la manutenzione di rotabili e infrastrutture (senza dimenticare la richiesta di profili amministrativi).

Le posizioni aperte

Di seguito un elenco delle posizioni aperte per le quali è possibile candidarsi: Specialista legale lavoro esperto; Junior real estate asset management; Ingegnere di processo; Addetto amministrazione del personale; Direzione Cantiere; Apprendista Operatore specializzato manutenzione infrastrutture; Macchinista; Capotreno.

Le selezioni di FS

L’iter di selezione per lavorare in Ferrovie dello Stato prevede diversi passaggi, primo fra tutti la valutazione delle candidature online. FS inserisce i profili maggiormente interessanti nel processo di valutazione successivo, che prevede varie prove, interviste e colloqui, ma anche testi attitudinali, di abilità manuale e linguistici.

Come candidarsi

Coloro che vogliono lavorare presso Ferrovie dello Stato devono candidarsi tramite la sezione “Offerte di lavoro” della pagina FS. In questa area riservata alle carriere è possibile consultare le posizioni aperte, inserire il cv nel data base aziendale e creare il profilo personale.

Una volta effettuata la registrazione sul portale FS Lavoro, per le successive candidature basterà effettuare il login con le credenziali di accesso scelte per candidarsi.

