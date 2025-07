Per il Festino, Osp Srl ripropone i prezzi ridotti nei propri parcheggi

Ecco dove

PALERMO – In occasione del Festino di Santa Rosalia, in programma il 14 luglio prossimo, Osp srl, la società che si occupa dei servizi generali nei porti della Sicilia Occidentale, ha deciso di mettere a disposizione oltre 450 posti auto a tariffa unica. E a un prezzo quasi dimezzato rispetto al normale costo orario.

Saranno coinvolti i parcheggi Amari di via Crispi (di fronte alla Camera di Commercio), il Sammuzzo-Waterfront all’interno dell’area portuale e il Palermo Marina Yachting Trapezoidale.

Basterà prenotare il parcheggio via mail all’indirizzo posteggio@ospsrl.com (ci si può rivolgere anche al numero 334.8109282). Verrà applicata una tariffa speciale di 15 euro (anziché 24 euro). Per la fascia oraria che va dalle 14.30 del 14 luglio alle 3.30 del 15 luglio.