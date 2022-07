Festino, tutta Palermo in strada per la Santuzza: il primo saluto di Lagalla

La cronaca della festa per Santa Rosalia.

1' DI LETTURA

Torna, dopo due anni di blocco a causa della pandemia, il Festino di Palermo. Si tratta dell’edizione numero 398. Tanta gente in strada per la Santuzza, nella caratteristica processione. In attesa dei fuochi d’artificio, ci sono le varie tappe. Qui la diretta Facebook del Comune di Palermo che riassume il programma.

‘Terza stazione – si legge, tra l’altro, nella pagina di Palazzo delle Aquile – Una giovanissima voce dal Carro Trionfale intona un canto che dà il via al suggestivo Coro delle voci bianche del Teatro Massimo e Kids Orchestra. Luci, video proiezioni, uno squillo di tromba e inizia la Fanfara dei Bersaglieri di Trapani. Tutti insieme procediamo verso i Quattro Canti, mentre i Tamburinai cadenzano il passo’. E’ solo uno degli aggiornamenti che raccontano, punto per punto, la festa.In precedenza l’arcivescovo, monsignor Corrado Lorefice, è salito sul Carro per benedire la Statua e il Carro. Nota confortante: tante persone indossano le mascherine,

“Viva Palermo e Santa Rosalia”. Alle undici meno venti, ai Quattro Canti, il primo grido del sindaco, Roberto Lagalla. Con lui due esponenti del mondo delle professioni sanitarie. Un saluto accolto dalla folla, dagli innumerevoli palermitani presenti, con uno scrosciante applauso.

Un Festino popolare, quello che si svolge, come era nella mente del suo coordinatore, il professore e assessore in pectore, Maurizio Carta: “Corale, questa è la parola che mi viene in mente. Capace di coinvolgere e di narrare tutta la città, grazie alla compartecipazione di artisti, istituzioni e associazioni. Abbiamo cominciato a lavorarci ventitré giorni fa, senza soldi e con poco tempo”.