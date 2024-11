Sul posto anche le Volanti della polizia

CATANIA – Le fiamme si sono sviluppate in una carrozzeria di via XXXI maggio. Tanta paura e gente in strada: i Vigili del fuoco hanno avuto il loro bel da fare per sedare le fiamme che hanno provocato solo danni materiali.

Sul posto, anche le volanti della Questura etnea. In fase di accertamento, quelle potrebbero essere state le cause del rogo.