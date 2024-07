Il governatore scrive ai vertici di viale Mazzini

PALERMO – Il presidente della Regione, Renato Schifani, scriverà all’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, e alla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi per chiedere di sospendere la programmata messa in onda della fiction sulla Protezione civile ‘Sempre al tuo fianco”, ambientata a Stromboli.

Stromboli, la fiction e le polemiche

Palazzo d’Orleans scende in campo dopo le polemiche nate dalla notizia che la fiction, la cui realizzazione due anni fa causò un incendio sull’isola delle Eolie, sarà presente nei palinsesti Rai per la prossima stagione autunnale. In un primo momento la messa in onda era stata bloccata in attesa degli esiti giudiziari della vicenda. Nello scorso mese di aprile, dopo una proiezione privata, era arrivato il no alla messa in onda anche da parte degli abitanti di Stromboli.

Il rogo si sviluppò il 25 e 26 maggio 2022, in un’area naturale protetta di Stromboli, sottoposta a vincolo ambientale. Per l’incendio ci sono sei indagati per reato di disastro ambientale, tra cui due persone giuridiche che rappresentano rispettivamente la società di produzione cinematografica e quella di realizzazione di effetti speciali. Le indagini si sono chiuse nell’aprile di quest’anno con gli avvisi emessi dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Schifani: “Oltre al danno la beffa”

Schifani non ci sta: “Per Stromboli, oltre al danno, pure la beffa. Non solo la società di produzione non ha ancora provveduto al risarcimento dopo il procurato incendio sul set, ma adesso la Rai ha pensato bene di programmare la messa in onda”. Tutto questo “nonostante il parere negativo unanime degli abitanti dell’isola che hanno già visto l’anteprima”.

“Nessuna promozione turistica”

Secondo il governatore la fiction “non ha assolutamente la valenza di promozione turistica e appare controproducente e inopportuna, anche per come è concepita la trama”. L’annuncio della messa in onda, infatti, arriva “in un periodo di allerta rossa e di stato di mobilitazione dichiarato dal governo nazionale, in cui abitanti e albergatori sono già duramente provati dall’emergenza continua”. Il riferimento è agli ultimi sviluppi sull’attività del vulcano, che però al momento sembra avere dato tregua a turisti e abitanti.

