Fillea Cgil, allarme sui ritardi nella tratta Stesicoro-Aeroporto

Preoccupazione circa i tempi dei lavori

CATANIA – “Ritardi sempre più evidenti e il rischio concreto che l’avvio dei lavori slitti oltre il 2030”. È questo l’allarme lanciato dalla Fillea Cgil di Catania sul secondo lotto della metropolitana, la tratta Stesicoro-Aeroporto.

Metropolitana: rischio ritardi nei lavori Stesicoro-Aeroporto

Il sindacato chiede “alla Regione Siciliana, alla Ferrovia circumetnea e a tutte le istituzioni coinvolte, un’assunzione di responsabilità immediata per evitare che uno degli interventi infrastrutturali più importanti per la mobilità della città e il suo stesso futuro in termini di sviluppo, resti bloccato”.

Incertezze sui tempi di avvio dei lavori

“A distanza di anni dall’annuncio dell’opera non esistono ancora certezze sui tempi effettivi di avvio dei lavori – spiega il segretario generale della Fillea Cgil di Catania, Vincenzo Cubito – il nostro timore è che il progetto venga rinviato alla successiva fase di programmazione delle infrastrutture pubbliche; ciò sarebbe un danno anche per l’aumento dei costi delle opere pubbliche legato al rincaro dei materiali da costruzione. Esiste dunque il rischio di nuove rimodulazioni finanziarie e ulteriori ritardi.”

Conseguenze per la mobilità cittadina

“Il sistema dei cittadini trasporti è inefficiente e Catania – concludono il sindacalista – non può rimanere intrappolata in questa dimensione che le nuoce sotto i tutti i profili, compresa la condanna di alcuni quartieri a rimanere marginali e i conseguenti danni per l’ambiente”.