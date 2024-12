Paura durante le riprese del film: auto si ribalta e rischia di travolgere la troupe VIDEO

Il momento di tensione è stato immortalato dalle telecamere

INDIA – Una scena che doveva lasciare il pubblico senza fiato ha rischiato di trasformarsi in una tragedia sul set di un film ad Hyderabad, in India. Durante le riprese di uno spettacolare stunt automobilistico, una vettura progettata per ribaltarsi ha deviato pericolosamente dalla traiettoria prevista, finendo a pochi metri dalla troupe.

L’incidente è avvenuto durante le riprese in una località della città, quando l’auto, lanciata ad alta velocità per realizzare una scena mozzafiato, ha perso il controllo e si è ribaltata, sfiorando i presenti. Il momento di tensione è stato immortalato dalle telecamere, mostrando la drammatica sequenza e il panico della troupe.

Nonostante il grande spavento, nessuno tra gli operatori, gli attori e i tecnici è rimasto ferito. Le autorità e il team di produzione hanno subito avviato un’indagine interna per comprendere le cause dell’incidente.

Lo stunt era stato meticolosamente pianificato, ma l’imprevisto ha ricordato ancora una volta quanto siano rischiose le produzioni cinematografiche che puntano su scene d’azione estreme. Per fortuna, tutto si è concluso senza conseguenze gravi, lasciando spazio solo a un grande sospiro di sollievo.

