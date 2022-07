Finanziaria, la Uil: “Solo chiacchiere, basta spot elettorali”

La segretaria Lionti e la bocciatura delle norme contenute nella manovra

PALERMO – “Il consiglio dei ministri ha impugnato gran parte della finanziaria. Come volevasi dimostrare quelle del governo Musumeci e di questa maggioranza sono state solo chiacchiere. Promesse elettorali, impossibili da realizzare. Nella manovra economica, infatti, le norme hanno violato la legislazione vigente o con le regole di copertura già stabilite”. Così Luisella Lionti, segretario della Uil Sicilia e Area Vasta.

Lionti aggiunge: “Questo sindacato ha sempre chiesto misure chiare con coperture certe per dare risposte vere ai siciliani. Abbiamo bisogno di interventi urgenti, non di spot elettorali. Basta a questo attaccamento alle poltrone, si lavori per il futuro di questa Isola”.