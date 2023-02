Finanziaria, nuovo round all’Ars: fondi per i Forestali VIDEO

Riparte il confronto in Aula

1' DI LETTURA

PALERMO – L’Ars ha cominciato l’esame del disegno di legge di stabilità. I primi due articoli del testo sono stati accantonati. Il confronto in aula sta entrando nel merito delle altre norme.

L’Aula ieri aveva approvato l’articolato del bilancio, che verrà votato poi in concomitanza con il voto finale sulla Finanziaria.

La prima norma approvata riguarda i forestali (articolo 4). Per il comparto vengono stanziati 174,3 milioni di euro per il 2023, 22,5 milioni per il recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, di cui 7.9, mln per gli arretrati contrattuali spettanti per il 2021 e il 2022 e, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la spesa di 14,5 milioni di euro comprensiva degli oneri contributivi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

“Sosterremo in finanziaria la norma che aumenta l’indennità di carica di sindaci e amministratori comunali in Sicilia. Non è ammissibile una disparità di trattamento con i primi cittadini delle altre regioni”. Lo affermano i deputati regionali della Lega, Marianna Caronia, Pippo Laccoto e Vincenzo Figuccia, assieme agli assessori Luca Sammartino e Mimmo Turano. “Occorre uno sforzo del Parlamento siciliano per allineare il trattamento economico di chi è in prima linea nei Comuni e svolge una funzione essenziale per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e per assicurare loro servizi fondamentali. – aggiungono – Riteniamo che per dare una risposta immediata si possa destinare con un emendamento alla legge di stabilità la metà della somma necessaria direttamente dal bilancio regionale. In futuro è auspicabile che i fondi per le indennità di funzione siano a totale carico del Fondo regionale per le Autonomie locali”.