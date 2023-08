Finti incidenti con il monopattino, ecco come agiva il truffatore VIDEO

Un 36enne romano è stato denunciato per truffa

ISOLA D’ELBA (LIVORNO) – Finti incidenti con il monopattino. Protagonista un uomo, che a bordo del suo mezzo elettrico, fingeva di venire investito gettandosi sulle auto in marcia vicino alle strisce pedonali e poi chiedeva il risarcimento dei danni.

In ogni truffa, l’uomo portava con se un un tablet rotto per dimostrare la veridicità degli incidenti. Dopo aver studiato le immagini delle telecamere di sorveglianza del paese ed elaborati i finti incidenti con il monopattino, i carabinieri di Portoferraio, comune dell’Isola d’Elba, in provincia di Livorno, hanno fermato l’uomo prima che salisse su un autobus e lo hanno sottoposto a controllo: nel suo zainetto hanno trovato il tablet rotto. Ecco il video che mostra come operava il truffatore. L’uomo, un 36enne romano, è stato denunciato per truffa.

