La cantante jazz palermitana ha eseguito un brano di Ray Charles incassando tre "sì"

Flora Faja, cantante jazz palermitana e docente di canto al Conservatorio Scarlatti, ha incantato pubblico e giudici nella terza Blind Audition della sesta edizione di “The Voice Senior”.

La versione over 60 di “The Voice of Italy” è tornata in onda venerdì 14 novembre su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici. In giuria ci sono Loredana Bertè, Arisa, Nek che ha preso il posto di Gigi D’Alessio e Rocco Hunt che affianca Clementino.

“The Voice Senior”, la presentazione di Flora Faja

Venerdì 28 novembre, prima di calcare il palco di “The Voice Senior”, Flora Faja ha ripercorso la sua vita intensa e avventurosa. “La mia storia comincia a Palermo ed è stata piena di musica, di amori, di passioni e anche di tanti errori”, ha detto nella clip di presentazione.

“Ho 65 anni e ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia di artisti – ha raccontato – Molto giovane, ho conosciuto il mio primo marito, ho avuto un figlio a 15 anni e mezzo ma un certo punto è finita. Poi ho incontrato Robert, mi sono innamorata, abbiamo fatto una figlia meravigliosa ma questa storia è finita abbastanza in fretta”.

Antonella Clerici e Flora Faja (Foto da video)

Dopo la separazione dal secondo marito perse la voce

Quindi Flora Faja si è imbattuta nel suo secondo marito, di nazionalità francese: “Avevo 49 anni, ci siamo innamorati, è stata una storia molto forte. Purtroppo, a un certo punto, ha preferito andare per la sua strada. Mi ha causato un dolore profondo e mi ha fatto perdere la voce”.

L’artista era convinta che non sarebbe più riuscita a cantare. “The Voice è essere me stessa, non avere paura di mostrarmi. E poi chissà…magari qui potrei conoscere il mio nuovo amore”, ha auspicato. Ad accompagnarla negli studi Rai, la figlia Suan.

Loredana Bertè è stata l’unica a non girarsi

“Malgrado le delusioni, credo nell’amore”, ha confidato Flora Faja ad Antonella Clerici. “Io non capisco come tu non sia corteggiatissima”, ha sottolineato la conduttrice. “Magari lo sono, però non ho trovato chi mi fa battere il cuore”, ha replicato la cantante jazz.

Flora Faja ha portato sul palco di “The Voice Senior” un brano di Ray Charles, “Georgia on my mind”. Arisa si è girata subito, seguita da Nek e da Clementino e Rocco Hunt. L’unico “no” è arrivato dunque da Loredana Bertè.

Arisa: “Ci hai fatto viaggiare sulle montagne russe”

Flora Faja ha raccontato ai giudici la sua storia: “Canto da bambina, ho studiato al Conservatorio”. Il colpo di fulmine con il jazz è scattato grazie ad uno zio che le fece ascoltare per la prima volta questo genere musicale. “Il mio repertorio è prevalentemente di jazz ma sono aperta a tutto perché esistono due musiche, quella brutta e quella bella – ha precisato – Canto anche in italiano”.

“Che fossi una cantante di jazz l’avevamo capito – ha commentato Arisa – Ci hai fatto fare un viaggio sulle montagne russe, hai toccato tantissimi registri con una precisione da maestra. Mi piace molto il tuo timbro”.

Nek: “Ho sentito che l’intensità veniva dal cuore”

“Io mi sono girato perché ho percepito che l’intensità arrivava dal cuore – ha spiegato Nek – Ho apprezzato perché bisogna anche andare oltre la tecnica e tenere conto della genuinità della voce”.

“Dico una cosa contro i nostri interessi. Secondo me, lei starebbe molto bene accanto ad Arisa – ha sentenziato Clementino – Ci siamo girati perché meritavi”. “Non sapremmo cosa darti”, gli ha fatto eco Rocco Hunt.

Flora Faja (Foto da video)

“The Voice Senior”, Flora Faja nel team di Clementino e Rocco Hunt

A quel punto, Flora Faja ha stupito tutti. “Ammiro tanto Nek, ma anche Arisa che ho visto a Palermo con l’Orchestra Jazz Siciliana – ha affermato – Però dato che mi piace improvvisare e che la mia natura è quella, non sarebbe male scegliere Clementino e Rocco”.

“Non ce l’aspettavamo…con tutta questa classe. Siamo onorati”, ha commentato Clementino accogliendo nel suo team la nuova concorrente. Niente da fare per Arisa che, il prossimo 31 dicembre, approderà a Palermo, in piazza Politeama, per salutare l’arrivo del 2026 insieme ai The Kolors.