Folla in Cattedrale per Papa Francesco. L’arcivescovo: “Dio, conservalo”

In tanti si sono radunati per un momento di preghiera VIDEO

PALERMO – Un intenso e partecipato momento di orazione, alla Cattedrale, per sostenere Papa Francesco. Anche la chiesa di Palermo si stringe in supplica per il Santo Padre, preoccupata per le sue condizioni di salute precarie.

Quasi un migliaio di fedeli, diaconi e presbiteri hanno congiunto le mani in preghiera, nella chiesa madre del capoluogo, per chiedere la grazia per il Pontefice, ricoverato dallo scorso 14 febbraio all’ospedale Gemelli di Roma.

L’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha esortato in questi giorni la comunità diocesana a continuare a pregare per il Santo Padre Francesco, convocando tutti i fedeli, chierici e laici, religiose e religiosi, movimenti, associazioni, gruppi, confraternite all’ora di Adorazione Eucaristica di questo pomeriggio: “Accompagniamo questo delicato momento della malattia del nostro amato Papa Francesco – ha detto – standogli vicino con l’affetto e la preghiera”.

L’omelia di Lorefice

“Dio di ogni misericordia e datore della Vita, ti affidiamo Papa Francesco, conservalo ancora a noi“, è uno dei passaggi dell’omelia dell’Arcivescovo Lorefice.

“La sua attuale fragilità, sia per noi certezza che su di lui, pietra, continuerai ad edificare la tua Chiesa e che le potenze degli inferi non preverranno su di essa. Ti ringraziamo, Signore, perché anche dal letto della sua malattia, stai confermando papa Francesco nel suo nome, nel suo essere il suo nome: ‘Tu sei Pietro’, roccia. Grazie Francesco Pietro perché anche dal 10º piano del Gemelli continui ad annunziare alla tua Chiesa e al mondo intero: ‘Spes non confundit'”.

La funzione

Il coro ha accolto l’ingresso dell’arcivescovo con il canto della Chiesa del Risorto. Poi, dopo la monizione introduttiva, l’arcivescovo si è inginocchiato in preghiera e successivamente ha incensato l’altare. Sono seguiti molti lunghi momenti di preghiera silenziosa interrotti solo dall’intonazione di diversi canti, dalla lettura di alcuni brani biblici, del Vangelo e delle preghiere di intercessione e dei fedeli, e dall’omelia.