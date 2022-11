Follia bollette, l’allarme del Golden Bar: rischio di licenziare

Bollette triplicate alla storica pasticceria del capoluogo vicino allo stadio

1' DI LETTURA

PALERMO – Recapitate bollette con rincari del 200 per cento, un allarme lanciato dalla storica pasticceria Golden Bar, che da oltre 47 anni è anche un memorabile ritrovo vicino allo stadio di Palermo. Una realtà che oggi rischia di dover mettere mano ai licenziamenti, per far quadrare i conti, di un’azienda a conduzione familiare alla vecchia maniera; con il padre Enzo che viene coadiuvato dalla moglie Domenica e i figli Andrea, Roberto, Francesco e Federico, a cui ha trasmesso passione e i segreti della pasticceria siciliana.

“Come tutti ho conosciuto e vissuto la paura del Covid -dichiara Enzo Misseri, fondatore del Golden Bar- ma personalmente ho più paura di questa condizione dove le bollette delle utenze e le materie prime sono aumentate senza precedenti. Per la prima volta, guardo il mio lavoro con grande amarezza, se non arriva subito un intervento concreto delle Istituzioni, dovremmo licenziare del personale e questo non è una cosa che posso accettare. I miei collaboratori sono parte della mia famiglia, a questa età dove potranno trovare un’altra occupazione?”

“Mio padre ha fondato questo bar – dichiara il figlio Andrea – dove ancora oggi, dopo quarantasette anni, continua ad arrivare ogni mattina alle quattro, per garantire il lavoro ed un servizio di qualità per i nostri clienti. Lui è il nostro modello da seguire, siamo una famiglia sana dove abbiamo ben compreso cosa significa impegnarsi e mantenere le scadenze. Oggi ci troviamo con un nemico da affrontare che vuole tagliare il nostro personale. Non vogliamo neppure pensare di privarci dei nostri dipendenti, che sono con noi da tanti decenni a cui mio padre ha sempre garantito uno stipendio sicuro per le loro famiglie.”