La Foss sciopera: salta il concerto al Duomo di Monreale

L'annuncio della Fondazione orchestra sinfonica siciliana

PALERMO – Le organizzazioni sindacali della Fondazione orchestra sinfonica siciliana (Foss), Slc Cgil, Fistel Cisl Uilcom e Fials, hanno proclamato lo sciopero dalle 19 alle 23 di stasera, in occasione del concerto di chiusura della settimana di musica sacra al Duomo di Monreale.

L’Orchestra siciliana sciopera

“I lavoratori e le loro rappresentanze esprimono profondo rammarico per l’inevitabile disagio causato al pubblico ma sottolineano come non siano più garantite le condizioni minime per una serena e dignitosa attività lavorativa”, dicono i sindacati.

“La decisione di ricorrere allo sciopero – spiegano i sindacati – giunge al culmine di vani tentativi di avviare procedure di raffreddamento e di definire percorsi condivisi volti al benessere dei lavoratori, inclusa l’introduzione di misure di welfare aziendale per l’anno in corso e il triennio successivo. Nonostante l’apertura sindacale e la garanzia dell’esecuzione del concerto di apertura della Settimana di musica sacra, e pur nella consapevolezza che qualsiasi accordo debba essere preventivamente validato dai revisori dei conti” i sindacati sottolineano come “la Fondazione a oggi non abbia formalizzato alcuna ipotesi di accordo scritta, chiudendo ogni canale negoziale”.

Stato di agitazione

Prosegue dunque lo stato di agitazione, “esasperato – scrivono Slc Cgil, Fistel Cisl Uilcom e Fials – dalla mancanza di rispetto delle regole, degli accordi e delle prerogative sindacali da parte dell’attuale gestione retta dal commissario Margherita Rizza”.

Le organizzazioni sindacali denunciano l’assenza di figure apicali essenziali: la Fondazione è priva di un sovrintendente, di un direttore artistico e di un direttore di produzione stabili e competenti, “figure indispensabili per rilanciare la Foss”. Il regime di commissariamento straordinario, ormai divenuto condizione “ordinaria e permanente”, dicono i sindacati “si affida a un consulente del lavoro (esterno), a un coordinatore della direzione artistica (interno) e a un legale (esterno). “Queste figure sono ritenute inadeguate a garantire la necessaria direzione e visione artistica”.