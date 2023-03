Fronte Progressista, Caserta accetta la candidatura

Arriva la disponibilità del professore universitario.

CATANIA – Il professore Maurizio Caserta accetta la candidatura. “Si è tenuto questa sera l’incontro della coalizione progressista composta da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde e Forum Civico CataniaPuò.

Maurizio Caserta ha dichiarato la propria disponibilità ad essere il candidato Sindaco della coalizione alle prossime elezioni amministrative di Catania e di rappresentare il programma partecipato nato dai tavoli progressisti”, lo scrivono in una nota gli esponenti del Fronte Progressista annunciando per lunedì pomeriggio una conferenza stampa (alle ore 17,00 si terrà a Ognina, in piazza Giambattista Scidà).