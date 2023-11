Momenti di tensione durante la proiezione di un film

INDIA – Fuochi d’artificio dentro la sala cinematografica. In segno di devozione, i fan del celebre attore indiano Salman Khan hanno trasformato una normale serata in un evento pirotecnico. All’interno del locale di proiezione a Malegaon, Maharashtra, l’entusiasmo per l’uscita dell’ultimo film di Khan, “Tiger 3”, ha preso una piega inaspettata.

Fuochi d’artificio dentro la sala cinematografica: la dinamica

Mentre il film scorreva sul grande schermo, i fan hanno improvvisamente hanno acceso fuochi d’artificio all’interno della sala. L’azione ha generato un mix di festeggiamento e terrore tra gli spettatori. Mentre le scintille volavano nell’aria, molti spettatori sono stati colti dal panico. La situazione è rapidamente degenerata quando le persone hanno iniziato ad alzarsi dai loro posti, cercando rifugio. Il timore di un possibile pericolo ha spinto molti a correre verso le uscite. Tuttavia, nonostante il caos, non ci sono stati feriti.

Le immagini dell’evento, che mostrano scintille e fumo provocato dai fuochi d’artificio all’interno della sala, sono diventate virali sui social media, attirando l’attenzione a livello globale. La polizia e i gestori del cinema sono intervenuti per ripristinare l’ordine. nonostante l’interruzione e la paura iniziale, la proiezione dell’anteprima del film è proseguita.



