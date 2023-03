Caltagirone, tentato furto d’auto in diretta: una denuncia VIDEO

I militari hanno escluso che i ladri fossero del posto e poi, con l’aiuto dei loro colleghi, sono giunti all’identificazione di un venticinquenne di Catania

1' DI LETTURA

CALTAGIRONE. Con due complici, avrebbe cercato di rubare un’auto a Caltagirone, non pensando che nel cuore della notte il proprietario, che stava lavorando al computer, assistesse in diretta al tentato furto della sua 500. L’uomo, un quarantaquattrenne, è uscito per strada, nel centrale Viale Dell’Autonomia, ha messo in fuga i ladri e l’indomani ha sporto denuncia.

Così i carabinieri della Stazione di Caltagirone sono giunti all’identificazione e alla denuncia a piede libero di un venticinquenne catanese, già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, il proprietario, mentre stava lavorando, ha sentito strani rumori provenire dalla strada e ha controllato il proprio sistema di videosorveglianza. Comprendendo che gli stavano rubando la macchina, si è precipitato in strada gridando e rincorrendo i ladri, che erano già riusciti ad aprire lo sportello lato guida e, quindi, a spingere il veicolo in direzione del Tribunale.

L’intervento del proprietario ha fatto desistere i ladri dal loro proposito. Hanno abbandonato la Fiat 500 dandosi alla fuga a gambe levate, lasciando l’autovettura al centro della carreggiata con il blocchetto d’accensione danneggiato. L’accurata disamina delle immagini del sistema di videosorveglianza da parte dei Carabinieri, però, ha escluso che i ladri fossero del luogo e, pertanto, hanno esteso la visione anche ai loro colleghi catanesi, i quali hanno individuato e ragionevolmente riconosciuto uno degli autori, il 25enne appunto, già noto alle forze dell’ordine perché coinvolto in pregresse vicende giudiziarie legate a furti di veicoli, mentre sono ancora in corso le indagini per dare un nome ai suoi complici.