È il giorno di Cuffaro. Nomine e appalti, il “sistema” di Totò

Oggi l'interrogatorio di garanzia dell'ex presidente

PALERMO – La parola alla difesa nel momento più delicato di questa fase della vicenda giudiziaria.

Totò Cuffaro rischia di finire agli arresti domiciliari. È lui l’uomo chiave dell’inchiesta della Procura di Palermo.

Non a caso gli inquirenti parlano di “sistema Cuffaro”. È il giorno dell’ex presidente della Regione, ma anche nel deputato regionale della Democrazia Cristiana Carmelo Pace, di Vito Raso e Antonio Abbonato.

Sarebbero tre pedine fondamentali del sistema capace di condizionare nomine e appalti nella sanità e non solo.

Abbonato e Raso sarebbero stati i due bracci operativi. Intermediari e organizzatori di incontri. Raso in più sarebbe stato l’uomo ombra all’interno dell’assessorato regionale alla Famiglia dove lavorava come capo della segreteria particolare dell’assessora Nuccia Albano. Un ruolo che gli avrebbe consentito di conoscere in anticipo i bandi e di informare gli “amici’ legati all’ex presidente della Regione. Da qualche parte custodiva una “carpetta” che Raso avrebbe dovuto nascondere. Un incarico delicato per uno degli uomini da sempre più legati a Cuffaro di cui è stato segretario particolare e autista ai tempi della presidenza della Regione.

Cuffaro parlava di una “lista” di 30-40 persone a cui fare avere in anteprima notizie sui bandi grazie alle “soffiate” di Maria Letizia Di Liberti che di quell’assessorato è stato dirigente generale fino a quando, scoperta l’inchiesta, il governatore Schifani ha deciso di rimuoverla. Così come Raso.

Gli interrogatori preventivi di oggi sono gli ultimi, poi il giudice per le indagini preliminari Carmen Salustro dovrà pronunciarsi sulla richiesta di arresti domiciliari.

Sono 17 le posizioni da valutare, visto che i pm, al termine dell’interrogatorio, hanno ritirato la richiesta di misura cautelare nei confronti di Vito Fazzino, componente della commissione aggiudicatrice dell’appalto all’Asp di Siracusa.

Su Saverio Romano sarà comunque “sospesa” fino all’eventuale autorizzazione a procedere che dovrà essere decisa dal parlamento.

Il giudice non ha un termine preciso per pronunciarsi. Nel frattempo le indagini vanno avanti. Sono tanti i punti da chiarire e i nomi che emergono dagli atti finora noti.