Panico al parco, la giostra rimane bloccata: tutti appesi a testa in giù VIDEO

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco e di una squadra di soccorsi

PORTLAND, USA – Momenti di terrore a Oaks Amusement Park, a Portland, negli Stati Uniti d’America, quando la giostra “AtmosFEAR” si è improvvisamente bloccata lasciando sospesi a testa in giù circa 30 persone. I funzionari del parco stanno ancora cercando di capire cosa abbia causato l’arresto improvviso dell’attrazione, che normalmente compie rotazioni di 360 gradi.

Giostra bloccata: le immagini

L’incidente è avvenuto mentre la struttura era in pieno funzionamento. La giostra si è bloccata nella sua posizione più alta. Il parco ha diffuso un comunicato sulla piattaforma X spiegando che “AtmosFEAR si è fermata in posizione apicale mentre era in funzione e stava ruotando di 360 gradi, lasciando sospesi 28 passeggeri a testa in giù.”

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente. I vigili del fuoco di Portland, insieme agli ingegneri del parco, hanno tentato di abbassare manualmente la giostra. Per sicurezza, è stata predisposta anche una squadra di soccorso con corde per altezze elevate, pronta ad intervenire nel caso il tentativo manuale fosse fallito.

Fortunatamente, la giostra è stata infine abbassata manualmente, permettendo l’evacuazione dei passeggeri. Tutti sono stati sottoposti a valutazione medica immediata. Un passeggero è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre gli altri sono stati dimessi dai medici sul posto, secondo quanto riferito dal parco.

TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE