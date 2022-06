Ore di ricerche, poi il recupero del cadavere

Un giovane di 26 anni è morto in mare a Petrosino, in provincia di Trapani. Il bagnante di origine tunisina si era tuffato, ma non era tornato a riva.

I soccorsi

Sono scattate le ricerche e i sommozzatori dei vigili del fuoco di Palermo dopo ore hanno recuperato il cadavere. Il giovane ha avuto un malore o potrebbe essere stato sopraffatto dalle onde. Sono intervenute nelle ricerche anche le motovedette della Capitaneria di Porto.