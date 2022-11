Giuse The Lizia in concerto a Palermo a gennaio

Uno dei primi 8 finalisti di Sanremo Giovani farà tappa nel capoluogo siciliano

PALERMO – Giuse The Lizia, uno dei primi 8 finalisti selezionati per Sanremo Giovani 2022, dopo essere stato ospite questa estate nei principali festival italiani, è pronto a tornare live con One more time Tour 2023, il primo tour nei club dell’artista che toccherà alcune delle città italiane a cui è più legato: annunciate 3 date invernali per poter incontrare dal vivo il giovane cantautore e lasciarsi trasportare dalla sua musica.

One more time Tour 2023, prodotto e organizzato da BPM CONCERTI SRL, è il nuovo viaggio dal vivo di Giuse The Lizia nei principali centri culturali italiani. Il primo appuntamento del cantautore partirà il 12 gennaio da Bologna presso il Covo – città adottiva di Giuse – la seconda tappa sarà il 13 gennaio a Milano presso l’Arci Bellezza e il tour si concluderà nella sua Sicilia – propria terra natale – il 18 gennaio a Palermo presso I Candelai. Il concerto di Palermo (ore 22.30, apertura porte 21.30) è organizzato da GoMad Concerti e Palermo Suona, in collaborazione con BPM Concerti e Trident Music. I biglietti sono disponibili qui: https://bit.ly/GiuseTheLiziaPalermo (biglietti 13,80 euro, disponibili online a partire da oggi)

Atteso il ritorno live, questa volta come headliner, di GIUSE THE LIZIA il giovane cantautore all’avanguardia dalla personalità disruptive, che vive come viene e mette tutto in musica. In questa occasione, Giuse presenterà on stage un repertorio più vasto e completo dei suoi brani più ascoltati, dando modo al pubblico di farsi conoscere senza filtri e mostrando ogni propria sfaccettatura, il tutto accompagnato dal suo timbro caratteristico e inconfondibile. La sua musica mixa più generi, spazia dal cantautorato al britpop, rock, rap italiano, urban e pop-punk, ed è un incontro tra i suoi vari ascolti diventati il suo genere personale.

“Queste 3 date sono di fatto i miei primi live da solo, nelle città più importanti della mia vita oggi. Abbiamo un sacco di musica da suonare dal vivo per cantare assieme a tutti i regaz che mi ascoltano, sarà una grande emozione” – ha dichiarato Giuse.

Venerdì 28 ottobre 2022 è uscito, per Maciste Dischi (distribuito da Universal), “One more time”, il nuovo singolo di GIUSE THE LIZIA, prodotto da Iacopo Sinigaglia, che anticipa la nuova fase musicale dell’artista e arriva dopo “Fatti tuoi” e il successo del suo EP “LALALACRIME”, preceduto dall’uscita dei singoli, “Parole peggiori”, “Particelle” feat Laila Al Habash e “Il brutto del mondo” feat Memento.

“One more time” è una ballad intima con un sound malinconico che poggia su un’intro piano e voce per poi esplodere in un assolo di chitarra nel ritornello. Nel brano Giuse ripercorre il suo viaggio verso casa e racconta i rapporti coltivati nella propria adolescenza, facendo allo stesso tempo trasparire la paura che si prova quando si lascia il proprio porto sicuro – la Sicilia nel caso dell’artista – per trasferirsi lontano dalla propria famiglia. La metafora “Dove vai, senza una mappa un navigatore” ci dimostra che senza nessuno accanto può capitare di perdere di vista la propria meta, ma ciò che mantiene viva la speranza sono proprio quei legami indissolubili, impossibili da spezzare. Oltre alla nostalgia, “Ho come l’impressione che stia tornando il sole, rivedo i colori della mia città”,canta Giuse nel pezzo, riaffiora alla mente ciò da cui non ci si può allontanare veramente: casa.

CALENDARIO DATE

12 gennaio 2023 || Bologna @ Covo

13 gennaio 2023 || Milano @ Arci Bellezza

18 gennaio 2023 || Palermo @ I Candelai

Biglietti disponibili a partire dalle ore 12:00 di oggi. Informazioni disponibili su www.bpmconcerti.com

Giuseppe Puleo aka Giuse The Lizia è un cantautore di 20 anni nato e cresciuto a Bagheria in provincia di Palermo. Inizia a suonare la chitarra all’età di 15 anni e alle superiori cantava in una cover band degli Strokes. A 17 anni inizia a scrivere canzoni mescolando rap e cantautorato. Nell’aprile del 2021 esce per Maciste Dischi “Vietnam”, il suo primo singolo prodotto da Mr Monkey. Nel maggio 2021 è ospite del format Trap take di radio 105 presentando un brano inedito suonato voce e chitarra elettrica. Nell’estate 2021 Giuse The Lizia sale per la prima volta sul palco, nella cornice del Mi Manchi (Mi Ami) storico festival milanese e durante l’estate accompagna i migliori artisti della scena in un piccolo tour di 12 date, artisti tra cui Gazzelle, FrahQuintale e Psicologi. Nel giugno 2021 esce “Serate Toste”, secondo singolo prodotto sempre da Mr Monkey. Il 5 novembre 2021 esce “Come minimo”, EP di esordio acclamato da pubblico e critica in cui fonde urban e itpop. Il 13 maggio 2022 esce il suo secondo EP “LALALACRIME”, preceduto dall’uscita dei singoli “Parole peggiori”, “Particelle” feat Laila Al Habash e “Il brutto del mondo” feat Memento, mentre il 6 luglio è uscito il suo quarto singolo “Fatti tuoi”.