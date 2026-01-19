Grave lutto per Stefano De Martino: il padre muore a 61 anni

Il conduttore di "Affari Tuoi" aveva ereditato da lui la passione per il ballo

Stefano De Martino piange la scomparsa del padre. Enrico De Martino se ne è andato prematuramente, all’età di 61 anni. A dare la notizia del suo decesso, avvenuto nella mattinata di lunedì 19 gennaio, è stato “Fanpage.it”.

Da tempo, secondo quanto riporta il sito, l’uomo era in condizioni di salute precarie. La notizia della sua scomparsa è stata confermata all’Adnkronos dall’entourage del conduttore Rai. Il papà era malato da tempo e le sue condizioni di salute erano peggiorate negli ultimi mesi.

Stefano De Martino con il padre Enrico (Foto Instagram)

Chi era Enrico De Martino

Enrico De Martino, 61 anni compiuti lo scorso ottobre, è stato un ballerino professionista. Ha interrotto la sua carriera a 25 anni quando la moglie gli annunciò di essere incinta di Stefano.. Possedeva diversi ristoranti, compresa una pizzeria, a Torre Annunziata.

Da lui il conduttore di “Affari Tuoi” aveva ereditato la passione per la danza. Agli inizi, però, Enrico De Martino aveva fortemente sconsigliato al figlio di seguire le sue orme consapevole delle difficoltà e dei sacrifici legati a questo tipo di carriera. Poi era diventato il primo tifoso del figlio.

“Mio padre non voleva che ballassi – ricordò Stefano De Martino durante un’ospitata a “Cinque Minuti” su Rai 1 – Lui è un ex danzatore e quindi conosceva gli stenti della vita d’artista e ha provato a dissuadermi in tutti i modi. A 10 anni si è dovuto rassegnare perché mi sono infilato in una sala di danza con la scusa di accompagnare mia sorella e poi ci sono rimasto. Da ‘Amici’ è partito tutto”.

Stefano De Martino e l’aneddoto sul padre

Nel suo one man show dal titolo “Da Natale a Santo Stefano” andato in onda su Rai 2, Stefano De Martino raccontò un aneddoto sul padre. Da ragazzo, l’ex ballerino di “Amici” faceva tantissimi lavoretti, dal fruttivendolo al rider delle pizze, dal cameriere al parcheggiatore.

“Mi ricordo il giorno preciso in cui mio padre, durante un pranzo, alzò lo sguardo dal piatto, mi guardò e mi disse: ‘Ma tu nella vita che vuoi fare?’ (…) – svelò – Mio padre faticava nel bar di famiglia ma era anche un danzatore. Io ho anche danzato insieme a mio padre, una sola volta, al Teatro delle Rose a Sorrento. Una notte che ricordo ancora con tantissima tenerezza ed emozione”.

Enrico De Martino lascia la moglie Maria Rosaria Scassillo e tre figli, Stefano, Adelaide e Davide. Aveva anche due nipoti: Santiago nato dal matrimonio tra Stefano e Belen Rodriguez e Mattia nato dalla relazione tra Adelaide e l’imprenditore Diego Di Domenico.

