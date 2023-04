Guadagna, lavori già finiti: riaperto il ponte Bailey sull’Oreto

Amorello: "Risposte celeri dell'amminitrazione comunale"

PALERMO – La chiusura doveva durare quattro giorni e invece è durata appena una mattinata. Lavori a tempo di record sul ponte Bailey della Guadagna, univa vera alternativa al ponte di via Oreto e snodo cruciale per chi vive nella periferia sud di Palermo. L’annunciata chiusura aveva gettato nel panico i residenti, memori del caos provocato dall’ultima chiusura che si protrasse per settimane. Questa volta, invece, l’intervento di manutenzione ordinaria sull’asfalto è stato più celere del previsto.

“Ancora una volta l’amministrazione comunale del sindaco Lagalla riesce a dare risposte celeri ai bisogni dei palermitani – dice Ivan Amorello, consigliere della Terza circoscrizione – Ringrazio il sindaco, l’assessore Orlando e le maestranze Coime per la rapidità dei lavori di scarifica e stesura del nuovo manto stradale che garantiranno la sicurezza degli automobilisti”.