Guerra, cancellati i voli da Catania per l’Ucraina

Effetti ovvi ma che danno la percezione del conflitto militare in atto in Europa

CATANIA – La guerra è in Europa. Nel nostro continente. Le bombe dei missili russi a Kiev sono al centro del flusso di informazioni del mondo con dirette video e testuali. Già le maggiori testate hanno i loro inviati nella capitale ucraina per narrare il conflitto con la Russia. Le ripercussioni a livello economico già si tastano: la prima è quella dell’aumento incontrastata delle risorse energetiche. Gas in prima linea.

Ma ci sono anche le conseguenze operative. Il governo di Kiev già ieri ha chiuso lo spazio aereo. E quindi sono stati cancellati tutti i voli. Anche perché gli aeroporti sono stati tra i primi bersagli dell’esercito di Putin. Da Catania dunque annullate tutte le tratte che collegavano l’Isola all’Ucraina e viceversa. Questo significa che chi vive nella provincia etnea (o comunque in Sicilia) non può neanche pensare di raggiungere i cari rimasti in Ucraina. E viceversa ci sono siciliani e catanesi, invece, che non possono ritornare a casa. Se non pensando di fare un lungo viaggio in auto, sicuramente non sicuro al momento.

Conseguenze, davvero ovvie, ma che fanno respirare quanto la guerra non sia una realtà così lontana da noi. Dalla base di Sigonella intanto continuano a partire i droni per la ‘sorveglianza’ aerea dei cieli dell’Est Europa.