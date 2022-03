In fuga dalla guerra, accolta a Terrasini: famiglia ucraina ritrova la speranza

Il lungo viaggio e l'arrivo in Sicilia. Ci sono anche due bambini FOTO

Il loro è stato un vero e proprio viaggio della speranza. Una fuga dalle atrocità e dall’orrore della guerra che ha avuto come meta Terrasini, in provincia di Palermo. Si tratta di una famiglia di ucraini di cui fanno parte anche due bambini, giunta in Sicilia ieri e accolta nel piccolo centro dal sindaco Giosuè Maniaci.

“Da ieri sera abbiamo accolto la richiesta di ospitare una famiglia ucraina che aveva bisogno di accoglienza, in fuga dalla propria terra e dalla guerra – dice il primo cittadino -. Ci siamo immediatamente messi a disposizione e attivati e voglio ringraziare Luna Cianfoni e Alessandro Caravello che hanno fatto da tramite e oggi sono andati a Catania a prenderli all’aeroporto con il pulmino del comune, dopo un lungo viaggio che li ha visti attraversare la Polonia”

Le foto dell’arrivo



"Voglio ringraziare l'imprenditore Mario Puglisi – prosegue Maniaci – che ha messo a disposizione un suo appartamento che nei prossimi giorni ospiterà questa famiglia, di cui fanno parte due bambini. E le tantissime persone che già da oggi hanno dato la propria disponibilità per accogliere e sostenere anche altre persone e soprattutto i bambini. È stata davvero una grande emozione dare loro il nostro benvenuto a Terrasini, li abbiamo invitati per la fiaccolata di domenica sera e abbiamo manifestato tutta la nostra solidarietà per questo terribile momento che stanno vivendo. Ero convinto della solidarietà e della generosità della nostra comunità e da oggi sono ancora più orgoglioso dei miei concittadini".