Guerra Ucraina, Putin malato? Ecco cosa dicono i servizi segreti

Ecco cosa risulta alle fonti di intelligence

PALERMO – Vladimir Putin malato? È questa la domanda a cui stanno cercando risposta i servizi segreti di Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. Lo zar potrebbe soffrirebbe di disturbi cerebrali causati dalla demenza, sarebbe affetto dal morbo di Parkinson, oppure avrebbe attacchi di rabbia provocati dai trattamenti con gli steroidi per curare il cancro.

L’ultimo a tornare sui presunti problemi di salute del leader russo è il Daily Mail. Alla conclusione di un problema psicofisico sono giunti numerosi rapporti occidentali attraverso l’indagine di alcuni aspetti: il gonfiore del collo e della testa apparso nei video più recenti e il notevole distanziamento fisico imposto durante le visite dei leader stranieri al Cremlino. «Negli ultimi cinque anni c’è stato un deciso cambiamento nel suo processo decisionale, chi è vicino a lui ha notato anche una minore chiarezza nel parlare e nel capire il mondo che lo circonda», ha spiegato una fonte al Daily Mail. Attorno a Putin ci sarebbe così una rete di protezione capace di tenere all’oscuro il presidente russo della lentezza dell’invasione russa. «Semplicemente, non viene informato», sarebbe l’opinione della fonte del tabloid britannico

Difficilmente quanto rivela il Daily mail può essere confermato. Se da una parte c’è la possibilità che le scelte di Putin sarebbero influenzate dal Parkinson, da una forma più generica di demenza, oppure dall’uso prolungato di steroidi per curare il cancro, che ne avrebbe alterato l’equilibrio; dall’altra parte i segnali sono a tratti incongruenti. Da una parte, infatti, a riprova dell’esistenza di una malattia si avanza la grande distanza mantenuta negli incontri delle ultime settimane con i leader stranieri, tenuti a sei metri, come nel caso di del presidente francese Emmanuel Macron. Così non è stato però con il premier biellorusso Lukashenko. La distanza confermerebbe in caso l’esistenza di malattie pregresse, che aumenterebbero i rischi di decesso nel caso contragga il Covid, o l’uso di farmaci che inibiscono il sistema immunitario, rendendo più facili le infezioni. Proprio dopo l’incontro con Macron, un funzionario francese aveva confermato che Putin «non sembrasse lo stesso» di due anni prima, che fosse “fuori controllo”.

