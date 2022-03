Attaccata la torre televisiva

KIEV (UCRAINA) – Si tratta la tregua, ma l’assedio continua. Ieri primo round di negoziati tra Ucraina e Russia, con Putin che chiede neutralità di Kiev e riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea. “Abbiamo trovato punti su cui è possibile trovare un terreno comune”, affermano da Mosca. Kiev conferma che ci sarà un altro round di colloqui. Ma intanto denuncia attacchi aerei più pesanti dopo i negoziati. E la Russia minaccia l’Ue

20.12 – Il Parlamento europeo ha approvato con 637 voti favorevoli, 13 voti contrari e 26 astensioni, oggi a Bruxelles, durante la sua plenaria straordinaria dedicata agli eventi in corso in Ucraina, una risoluzione non legislativa che “condanna con la massima fermezza l’aggressione militare illegale della Federazione russa” e chiede “che il Cremlino ponga immediatamente fine a tutte le attività militari” nel paese vicino.

19.45 – Il presidente sloveno Borut Pahor si e’ unito ai colleghi di Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Polonia e Slovacchia nel lanciare un appello per offrire all’Ucraina prospettive immediate di adesione all’Unione europea. “L’Ue deve fornire un forte sostegno politico e adottare le misure necessarie per garantire che l’Ucraina acquisisca immediatamente lo status di candidato e avvii il processo negoziale”, si legge nella nota diffusa dall’ufficio di presidenza. Oggi intanto una manifestazione per la pace e di solidarieta’ all’Ucraina si e’ svolta nel centro della capitale Lubiana. Il corteo, organizzato dalle principali organizzazioni non governative (Ong) pacifiste, ma non autorizzato dalle autorita’ di sicurezza, e’ stato fermato dalla polizia per impedire l’accesso all’ambasciata russa, dove i manifestanti avevano intenzione di protestare. Come riporta il sito della televisione pubblica, gli organizzatori hanno lamentato una eccessiva presenza di forze di polizia, quando gia’ nel pomeriggio avevano fatto visita alle sedi di alcune Ong per la mancata comunicazione del percorso.

19.28 – Le forze russe sono entrate nella citta’ di Kherson, nel sud dell’Ucraina, ma Kiev controlla ancora l’edificio dell’amministrazione cittadina. Lo riferisce il quotidiano britannico The Telegraph via Twitter, precisando che la notizia e’ stata data in televisione dal consigliere del ministero dell’Interno ucraino Vadym Denysenko.

19.15 – Il presidente Joe Biden e il leader ucraino Volodymyr Zelensky hanno discusso dell’escalation degli attacchi di Mosca contro siti utilizzati dai civili in Ucraina, compreso l’attentato di oggi vicino al memoriale dell’Olocausto di Babyn Yar. Lo rende noto la Casa Bianca in una nota. Nella telefonata con il leader ucraino Biden ha ribadito il sostengo degli Usa assicurando assistenza nella sicurezza, aiuti economici e umanitari. I due leader hanno discusso anche di come gli Usa e gli altri partner, stiano lavorando per mettere la Russia fronte alle sue responsabilita’ imponendo sanzioni che stanno avendo un impatto sull’economia russa.

19.04 – Giunge dal Belice l’offerta di quasi 200 alloggi popolari per chi fugge dalla guerra in Ucraina. L’iniziativa è del presidente dell’Iacp di Trapani, Vincenzo Scontrino, che ha scritto tra gli altri al capo dello Stato, Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio Mario Draghi, al presidente della Regione, Nello Musumeci. Scontrino ricorda il dramma del Belice che nel 1968 venne sconvolto dal terremoto e la rinascita di una terra che, unendo popoli e culture, ha manifestato la sua vocazione all’accoglienza. Di fronte alla tragedia umanitaria della guerra, Scontrino dice che offrire gli alloggi rimasti vuoti per mancanza di richiesta “sarebbe la migliore risposta a chi ci sta chiedendo aiuto”. Le case messe a disposizione sono 66 a Calatafimi Segesta, 69 a Poggioreale e 60 a Salaparuta. “Non penso – scrive il presidente dell’Iacp – a una semplice accoglienza, ma a qualcosa che avvii una nuova stagione di ricostruzione culturale, di mettere insieme popoli e culture che hanno come comune denominatore i valori di pace e di libertà”.

18.47 – La triste storia di due calciatori morti sotto le bombe

18.27 – “Il pilota Oleksandr Oksanchenko e’ stato ucciso in una battaglia aerea mentre distraeva l’aviazione russa. Il pilota dell’831a brigata dell’aviazione tattica dell’aeronautica ucraina ha ricevuto il titolo di Eroe dell’Ucraina e la medaglia d’oro al valore militare. RIP”. Lo scrive ZN, un media locale ucraino. Nome di battaglia “Lupo grigio”, e’ stato abbattuto nella notte di venerdi’, mentre era ai comandi di un Su-27 Flanker nelle vicinanze di Kiev. Si era ritirato dal servizio attivo nel 2018, diventato nel frattempo istruttore. Ma pochi giorni fa aveva deciso di tornare a combattere da volontario pur di combattere l’invasore russa. Era impegnato in missione nei cieli di Kiev quando e’ stato raggiunto dal letale sistemata antiaereo russo S-400. Considerato un formidabile pilota da caccia nonche’ un virtuoso del volo acrobatico, con alle spalle oltre duemila ora di volo, il colonnello Oksanchenko, negli anni scorsi si era guadagnato una certa fama a livello internazionale dopo aver partecipato a numerosi air show in Europa.

18.12 – Confronto Regioni-Protezione Civile sulle misure da adottare

17.44 – Le forze armate russe hanno colpito la Torre della Tv di Kiev. I canali televisivi del Paese hanno smesso di trasmettere pochi minuti fa. Lo rende noto su Twitter il media locale The Kyiv Independent. Il raid russo sulla torre della tv di Kiev ha provocato almeno 5 vittime. Lo riferiscono le autorita’ ucraine. VIDEO

17.38 – “Oggi” cercare la pace “e’ difficile, per cercare la pace bisogna volere la pace e chi ha piu’ di 60 chilometri di carri armati davanti le porte di Kiev non vuole la pace in questo momento”. Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle repliche alla Camera.

17.30 – “Il mio primo pensiero va ai miei compatrioti ucraini che sono in guerra e si trovano sotto le bombe. E’ stata un’esperienza terribile”. Elena Pastux insieme alle figlie e’ arrivata all’aeroporto di Palermo insieme alla figlia Elisa, una bimba disabile di 8 anni costretta in carrozzina, e alla primogenita Littia, di 23.



16.28 – Orrore in Ucraina, cittadini beccati a saccheggiare: legati ai pali FOTO

16.12 – Le forze armate russe hanno colpito la Torre della Tv di Kiev. I canali televisivi del Paese hanno smesso di trasmettere pochi minuti fa. Lo rende noto su Twitter il media locale The Kyiv Independent.

15.55 – “Secondo l’intelligence le truppe russe stanno preparando un attacco aereo sulla Cattedrale di Santa Sofia a Kiev, patrimonio dell’Unesco”. Lo riferisce l’ambasciata ucraina presso la Santa Sede.

15.40 – “I cittadini e le strutture della Ue coinvolti nella fornitura di armi letali alle Forze Armate Ucraine saranno ritenuti responsabili di qualsiasi conseguenza di tali azioni nel contesto dell’operazione militare speciale in corso. Non possono non capire il grado di pericolo delle conseguenze”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. “L’Ue si e’ definitivamente schierata con il regime di Kiev, che ha scatenato una politica di genocidio contro parte della sua stessa popolazione”, aggiunge Lavrov.

15.30 – La Cina “deplora lo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia ed e’ estremamente preoccupata per i danni ai civili”. Cosi’ il ministro degli Esteri Wang Yi nella telefonata avuta su richiesta di Kiev con la controparte Dmytro Kuleba. La posizione di base della Cina “e’ aperta, trasparente e coerente. Abbiamo sempre sostenuto il rispetto della sovranita’ e dell’integrita’ territoriale di tutti i Paesi. In risposta all’attuale crisi, la Cina invita Ucraina e Russia a trovare una soluzione al problema attraverso i negoziati e sostiene tutti gli sforzi internazionali costruttivi che portino a una soluzione politica”.

15.15 – I soldati russi si trovano nei pressi di Kiev e sparano a chi li riprende

15.00 – Zelensky chiede all’Europa di non lasciare sola l’Ucraina

14.20 – Il secondo round di colloqui russo-ucraini si terrà domani, 2 marzo. Lo riferisce la Tass che cita i media ucraini.

14.00 – L’Eurocamera riconosce “la prospettiva europea dell’Ucraina. Come afferma chiaramente la nostra risoluzione, accogliamo con favore” la richiesta dell’Ucraina per lo status di candidato e lavoreremo per raggiungere tale obiettivo. Dobbiamo affrontare il futuro insieme”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, rivolgendosi al capo di Stato ucraino, Volodymyr Zelensky, durante il dibattito sull’invasione russa in Ucraina alla plenaria straordinaria dell’Eurocamera

13.15 – “Lanciare un razzo nella piazza centrale di Kharkiv è stata una vera e propria azione terroristica. Nessuno perdonerà. Nessuno dimenticherà”. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky che

intervenendo poi in collegamento al parlamento europeo, ha parlato ‘di tragedia immane’ sottolineando che ‘Putin parla di obiettivi militari ma uccide bambini’.

13.05 – “Siamo sotto i bombardamenti, sotto l’attacco dei missili, è stata una mattinata tragica questa. Stiamo dando la nostra vita per la libertà”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky parlando, in videocollegamento, alla plenaria straordinaria del Parlamento Ue.

12.58 – Non ci sono piani per colloqui diretti tra Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodomyr Zelensky. Lo riferisce il portavoce del Cremlino Peskov, secondo quanto riferisce la Tass.

12.25 – Media: “Truppe bielorusse attraversano confine con Ucraina”

12.25 – Monsignor Shevchuk: “Colpito reparto di maternità vicino Kiev”

12.20 – Difendere la capitale Kiev rappresenta la “priorità” per l’Ucraina. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

12.15 – Sei persone sono rimaste ferite dopo il bombardamento al palazzo del governo della Regione a Kharkiv. Fra loro anche un bambino. Ma il bilancio delle vittime è ancora provvisorio. Si cercano vittime e dispersi tra le macerie

L’attacco al Palazzo del Governo

12.00 – Cremlino, “troppo presto per valutazione dei negoziati”

11.50 – Bielorussia, Lukashenko: non parteciperemo ai combattimenti in Ucraina

11.30 – Draghi al Senato: “L’Italia non si volterà dall’altra parte”

11.10 – La Russia proseguirà l’offensiva dell’Ucraina fino al raggiungimento di “tutti gli obiettivi”: lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu.

11.00 – “Ai connazionali ancora presenti nella capitale Ucraina e dintorni è raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare Kiev, negli orari in cui non c’è il coprifuoco. Si raccomanda la massima cautela”. Lo scrive la Farnesina in un aggiornamento sulla sicurezza in Ucraina sul sito Viaggiare Sicuri

10.30 – Kharkiv, la seconda città del paese già teatro di pesanti bombardamenti nei giorni scorsi, si ritrova nuovamente sotto le bombe. La Bbc riferisce che secondo il comando operativo ucraino l’obiettivo del raid missilistico russo era la sede del governo regionale, perché l’obiettivo era uccidere il governatore e la squadra che con lui guida la difesa della città. La deflagrazione talmente potente da fare danni anche a palazzi lontani decine di metri dalla sede governativa. L’area deserta, i residenti erano stati allertati da sirene prima dell’attacco. Ma secondo il governo regionale la città ha retto.

GUARDA IL VIDEO DELL’ATTACCO E LEGGI L’ARTICOLO: Kharkiv, attacco missilistico russo in diretta

9.30 – Attacco ed esplosioni a Sumy, città a nord est dell’Ucraina FOTO

Attacco a Nord-Est

9.20 – Il seminterrato dell’ospedale di Kiev si è trasformato in un reparto pediatrico improvvisato. A raccontarlo è la Bbc che documenta la situazione con alcune immagini in cui si vedono i

bambini, alcuni dei quali malati oncologici, sistemati con letti e attrezzature ospedaliere nello spazio sotto il nosocomio.

Esplosioni e distruzione a Sumy

9.00 – A Kiev suonano le sirene dell’allarme bomba, dopo una notte relativamente tranquilla rispetto ai giorni scorsi e stamani la città di Kharkiv è nuovamente sotto attacco questa mattina, riferiscono media locali.

8.50 – Immagini televisive, rilanciate sui social media, mostrano una forte esplosione dopo quello che potrebbe essere un missile o una bomba detonata presso un edificio che la testata ‘Kyiv Independent’ identifica come la sede del governo regionale.

8.20 – Il governo ucraino denuncia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che Mosca commette crimini di guerra nel Paese. Putin, tuttavia, non si ferma e dopo il nulla di fatto dei primi negoziati di pace in Bielorussia sembra intensificare i bombardamenti.

Convoglio russo verso Kiev lungo 60 km

8.10 – Le immagini dell’imponente convoglio russo provengono dai satelliti della Maxar Technologies e oltre a documentare l’avanzata russa con decine e decine di mezzi in fila uno dietro l’altro, mostrano anche colonne di fumo che si alzano da case apparentemente in fiamme lungo il percorso, riporta la Cnn.