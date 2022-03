Ucraina, bombe russe su una centrale nucleare – DIRETTA

"Se esplodesse sarebbe 10 volte peggio di Chernobyl"

KIEV – La Russia ricorre al “terrore nucleare” colpendo per la prima volta nella storia una centrale atomica: così Zelensky dopo che tiri russi nella notte hanno causato un incendio al grande impianto ucraino di Zaporizhazhia. La sicurezza della centrale è stata poi ripristinata e le autorità assicurano che non c’è

stato innalzamento di radiazioni. “Se esplodesse sarebbe 10 volte peggio di Chernobyl”, avverte Kiev. Previsto intanto un terzo incontro tra le delegazioni di Ucraina e Russia. Raggiunto l’accordo sulla creazione di corridoi umanitari per evacuare i civili. LEGGI ANCHE: Accordo su tregua momentanea per corridoi umanitari

Nuovi vertici di emergenza Nato

Oggi riunioni d’emergenza dei ministri degli Esteri di Nato, G7 e Ue sull’Ucraina. “Stiamo lavorando per portare Putin al tavolo”, afferma Di Maio. Proprio oggi cade il 10mo anniversario della rielezione del presidente russo. Al vertice straordinario odierno del Consiglio Affari esteri Ue ci sarà anche Blinken. Il

Pentagono ha intanto stabilito un canale di comunicazione diretto con la difesa russa per evitare un conflitto involontario legato alla guerra in Ucraina.

9.45 – Ikea ha annunciato la chiusura dei punti vendita in Russia e Bielorussia. I cittadini hanno preso d’assalto le sedi dei negozi.

9.32 – Mentre la Borsa di Mosca resta chiusa anche oggi, per quinto giorno consecutivo, i mercati asiatici hanno terminato l’ultima seduta della settimana in sostenuto calo, a causa della situazione in Ucrania. Tokyo in chiusura lascia sul terreno il 2,23%. Pesante anche Hong Kong che cede il 2,69%. Shanghai e Shenzhen hanno invece chiuso con una flessione rispettivamente dello 0,96% e dell’1,28% Sydney invece dello 0,57% e Seul dell’1,22%. In quanto al petrolio, stamane il Wti del Texas segna un incremento del 1,22% a 108,9 dollari al barile. Il gas invece, dopo aver toccato ieri i massimi storici a 200 euro, registra ad Amsterdam un calo del 9,22% a 146 euro Megavattora. S&P taglia ancora il rating della Russia, portandolo a CCC-. “Il downgrade segue l’imposizione di misure che riteniamo aumenteranno in modo sostanziale il rischio di default”, spiega l’agenzia.

9.30 – L’Autorità russa che controlla le comunicazioni ha ristretto l’accesso a numerosi media indipendenti, aumentando ulteriormente la stretta su internet. L’accesso ai siti della Bbc, del sito di notizie indipendente Meduza, dell’emittente tedesca Deutsche Welle e del sito web in lingua russa fondato dagli Usa Radio Free Europe/Radio Liberty, Svoboda, sono stati “limitati”. I media indipendenti lanciano l’allarme per la chiusura di emittenti e testate, con il governo che tenta di controllare l’informazione sulla guerra in Ucraina. Oggi il Parlamento russo discute un progetto di legge che prevede il carcere per la diffusione di “notizie false”, compreso il fatto di parlare di una “invasione” e non di un'”operazione militare speciale” in Ucraina.

9.00 – Le forze militari russe hanno preso il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa. L’incendio è stato provocato da un bombardamento russo, denunciato dal presidente ucraino Zelensky come “terrore nucleare”.