“Guidare la macchina a Palermo”: il video diventa virale

Valentina e Karola stanno spopolando

1' DI LETTURA

PALERMO – Il video di come guidare a Palermo diventa virale. Autrici le ‘Gemelle La Mantia’, due giovani promesse del motocross abili anche nella produzione di contenuti per i social.

Valentina e Karola La Mantia, 16enni di Monreale, chiamate “gemelle volanti” per le loro evoluzioni sulle moto, stanno ‘volando’ anche su TikTok. Oltre 125mila i follower e oltre 13 milioni di visualizzazioni per i loro video. Hanno collezionato inoltre 1,8 milioni di ‘mi piace’ alle loro esibizioni sul social.

Video divertenti in cui le due sorelle ironizzano su vari aspetti della loro vita quotidiana: dall’essere gemelle, all’essere ritardatarie e superstiziose; su come guidare a Palermo (diventato virale nella città) e su come rispondere alla gente impicciona.

TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE