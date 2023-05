Ceri, sacrificio, piedi scalzi: ecco il “viaggio a Sant’Alfio” VIDEO

Un documento filmato imperdibile: che racconta, da dentro, una devozione impregnata di fatica. Il nostro pellegrinaggio con Alfio Cavallaro.

CATANIA. Il “viaggio” a Sant’Alfio non si può essere spiegato, raccontato, fatto conoscere solo a parole. I devoti lo vivono dentro, ne sentono il cammino: domando, passo dopo passo, la fatica. Una devozione trasmessa solo da chi crede realmente in ciò che si sta facendo.

Si parte con una luce dentro, data da ciò che si è provato e vissuto.

Da ciò che è stato il “voto”,: dal perché si è lì e dal perché lo si sta facendo. Non c’è pioggia, vento o sole cocente che può fermare i devoti. Si arriva in chiesa, dinanzi all’altare ed ai simulacri dei tre Santi martiri e gridi: “Ca sugnu Sant’Alfiu, ca sugnu”.

Con Alfio Cavallaro, il nostro pellegrinaggio a Sant’Alfio.